Бывший футболист Ювентуса и сборной Сербии и Черногории Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в пригороде Афин. Неизвестный открыл стрельбу возле дома серба. Спортсмен отделался повреждением колена.

Бывший футболист "Ювентуса" и сборной Сербии и Черногории Дарко Ковачевич подвергся вооруженному нападению в пригороде Афин. Неизвестный открыл стрельбу возле дома серба. Спортсмен отделался повреждением колена.В результате происшествия Ковачевича доставили в больницу с травмой ноги, сообщает Чемпионат.Com. Известно, что нога Ковачевича была повреждена не злоумышленником, а в результате его падения на землю при попытке увернуться от пули."Я увидел, что кто-то вышел из машины с пистолетом в руках и двигался в моем направлении. В этот момент я инстинктивно бросился вправо и повалился на землю. В меня выстрелили, а после он запрыгнул в машину и уехал".Вскоре стало известно, что машина, на которой скрылись неизвестные, была найдена сожженной. В ней было обнаружено оружие.Pucali na Darka Kovacevica pa pokusali da pobegnu... pic.twitter.com/pOnhxTV7Xi— Nenadana (@Nenad49186605) January 7, 2020Ковачевич выступал за "Ювентус" с 1999 по 2001 год. В составе "Старой синьоры" он провел 47 матчей, отличившись 11 голами. Также в его активе выступления за такие клубы, как "Реал Сосьедад", "Лацио", "Шеффилд Уэнсдей" и "Олимпиакос".За сборную Югославии, а после Сербии и Черногории он в совокупности провел 55 матчей, забив восемь голов.