Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий бой по правилам ММА, в котором он встретится с Магомедом Исмаиловым. Поединок бойцов состоится в рамках АСА 107 третьего апреля на столичной ВТБ Арене.

Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко прокомментировал предстоящий бой по правилам ММА, в котором он встретится с Магомедом Исмаиловым. Поединок бойцов состоится в рамках АСА 107 третьего апреля на столичной "ВТБ Арене"."Буду бить лысую голову третьего апреля", — подписал Емельяненко-младший анонс, который он выложил в своем личном Instagram-аккаунте.Напомним, что на данный момент в активе 38-летнего Емельяненко 36 боев, в которых отметился 28 победами (20 – нокаутом), один поединок завершил ничьей, а еще семь боев проиграл. Исмаилов же в 18 боях победил 15 раз, единожды свел бой к ничьей и еще дважды проиграл.