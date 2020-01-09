Моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову объединяет рэпер Тимати. Но блогер Лена Миро убеждена, что у женщин есть и еще нечто общее – незавидная женская доля.

Моделей Алену Шишкову и Анастасию Решетову объединяет рэпер Тимати. Но блогер Лена Миро убеждена, что у женщин есть и еще нечто общее – незавидная женская доля.2 Янв 2020 в 11:49 PSTМатериал дополняется