Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ Питтсбург Пингвинз Евгений Малкин оказался единственным россиянином, включенным в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея.

Ведущий форвард хоккейной сборной России и клуба НХЛ "Питтсбург Пингвинз" Евгений Малкин оказался единственным россиянином, включенным в символическую сборную десятилетия по версии Международной федерации хоккея.В шестерку лучших по версии IIHF вошли также вратарь сборной Финляндии Пекка Ринне, сообщает "Спорт-экспресс", три представителя Канады защитники Дрю Даути, Ши Уэбер и форвард Сидни Кросби, а также нападающий команды Швеции Вильям Нюландер.Стоит напомнить, что 33-летний Малкин в период с 2010 по 2019 год дважды становился чемпионом мира (2012, 2014) и дважды серебряным призером (2010, 2015), а также завоевал бронзу (2019). В 2012 году Евгений стал лучшим бомбардиром мирового первенства, забросив 11 шайб и сделав 8 голевых передач.