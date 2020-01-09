Западная Европа потеряла доверие к американской политике. Во всяком случае, таковы данные последнего опроса.

Западная Европа потеряла доверие к американской политике. Во всяком случае, таковы данные последнего опроса.Согласно исследованию американского центра Pew, почти две трети опрошенных европейцев внешнюю политику Трампа не поддерживают. Ярче всего такие настроения проявились в Германии, Испании, Нидерландах, Франции и Швеции: там уровень неодобрения — даже три четверти респондентов.Речь идет не только о военных амбициях США, но также о тарифной политике в отношении Европы и одностороннем выходе из ядерного соглашения с Ираном.