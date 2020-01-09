Репетиция церемонии открытия юношеских зимних Олимпийских игр в швейцарской Лозанне была омрачена почти трагическим инцидентом, случившимся с одной из участниц шоу. Фигуристка, которая по сценарию должна была пролететь над ареной на канатах, упала с пятиметровой высоты.

Репетиция церемонии открытия юношеских зимних Олимпийских игр в швейцарской Лозанне была омрачена почти трагическим инцидентом, случившимся с одной из участниц шоу. Фигуристка, которая по сценарию должна была пролететь над ареной на канатах, упала с пятиметровой высоты.Имя пострадавшей спортсменки не называется, но, по данным британского издания The Sun, это 35-летняя русская фигуристка, которая должна была принимать участие в церемонии открытия юношеских Игр-2020.Во время выступления фигуристка поднималась на системе металлических колец, соединенных тросом и закрепленных на потолке арены. По неясной пока причине женщина потеряла равновесие и рухнула на лед с высоты свыше 15 футов (4,6-4,8 м). Она получила серьезные травмы и была доставлена в госпиталь университета Лозанны.Впрочем, по сообщениям врачей жизнь участницы шоу вне опасности, хотя последствия травмы могут быть очень серьезными. Местной прокуратурой возбуждено уголовное дело. Полиция Лозанны предварительно сообщила, что неисправностей в системе подъема на высоту не было и несчастный случай произошел из-за потери равновесия спортсменкой.Юношеская Белая Олимпиада пройдет в Швейцарии с 9 по 22 января 2020 года. Это третьи в истории Игры по зимним дисциплинам, в которых принимают участие молодые спортсмены, чей возраст не превышает 18 лет. Первая зимняя юношеская Олимпиада прошла в 2012 году в австрийском Инсбруке, вторая — в 2016 году в норвежском Лиллехаммере.