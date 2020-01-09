Не зря говорят - героями не рождаются. Ими становятся!

Не зря говорят - героями не рождаются. Ими становятся!Причём сейчас речь не только о людях, работа которых напрямую связана с рисками для здоровья и жизни, но и о простых жителях области. Они тоже проявляют героизм и смелость, приходя на помощь другим. Вспоминаем самые выдающиеся, на наш взгляд, героические поступки за прошедший год.Бросилась в огоньГоворят, героизм - это не женское дело. Мол, дамы хрупкие, не смелые, они ни в огонь, ни в воду не рискнут. Те же спасатели - поголовно мужчины! Жительница посёлка Содышка Суздальского района Светлана Бутырёва, которая 3 октября на окраине Владимира вытащила человека из покорёженной после ДТП машины, по сути, доказала обратное. Если бы не её поступок - водитель мог сгореть заживо.Тогда 25-летний парень на авто съехал в кювет и врезался в дерево. Его друг, ехавший ещё на одной машине сзади, успел притормозить, но, прибежав к месту аварии, от шока впал в ступор, не зная, что делать.Светлана Бутырёва везла дочек трёх и шести лет из детского сада домой. Заметив на обочине огонь, затормозила.Увидев, что случилась беда, а огонь горит в разбитой машине, побежала на помощь. Тут же вызвала «скорую» (у водителя оказался открытый перелом ноги) и вместе с его товарищем, вышедшим из состояния шока, вытащила пострадавшего.25 октября в здании Главного управления МЧС России по Владимирской области Светлане Бутырёвой вручили почетную грамоту за активную гражданскую позицию, смелые и решительные действия при спасении человека в экстремальной ситуации.Рогатый утопающийСпасают из беды не только людей, но и братьев наших меньших, животных. Совсем недавно в Собинском районе пятнистый олень попал в полынью на реке Клязьма, куда его загнала стая собак. Под весом рогатого лёд провалился, и олень оказался в ледяной воде. ЧП произошло 16 декабря. Обессилевшее животное, которое пыталось выбраться на берег, заметил рыбак Александр Евстегнеев. Он сразу сообщил о происшествии сотрудникам Собинского государственного охотничьего хозяйства. На помощь оленю пришёл сотрудник Собинского госохотхозяйства Александр Ермоленко. Он по тонкому льду пробрался к оленю и набросил на его рога крепкую веревку. Животное удалось вытащить из полыньи. На берегу стало понятно, что спасение можно смело назвать чудесным - олень потерял все силы и долго лежал, пытаясь набраться сил. Он до такой степени устал, что даже не мог встать. Только спустя 3 часа олень сумел подняться и уйти в пойму Клязьмы. Всё это время сотрудники охотничьего хозяйства охраняли оленя, пока тот не пришёл в себя. К слову, пятнистых оленей в дикой природе осталось меньше 3-х тысяч.Мужество в погонахЧто касается людей, трудящихся в профессиях, связанных с риском, то их работа очень часто становится не графиком, прописанным в договоре, а круглосуточной работой. Так, участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Вязниковскому району лейтенант полиции Алексей Клочанюк, возвращаясь с работы домой, вывел из охваченного огнем дома семью с двумя детьми в поселке Никологоры. Случилось это 2 марта.Он увидел зарево и густой дым над одним из частных домов, где, как он знал, жила семья с двумя детьми. Часть постройки и входная дверь уже были охвачены огнем. Поняв, что ждать приезда спасателей некогда, бросился на помощь.Полицейский через стекло увидел, что в помещении находятся мать с детьми. Он помог им выбраться через окно и отвёл на безопасное расстояние. Женщина сообщила, что в горящем доме в одной из комнат остался её муж. Лейтенант полиции вернулся и вывел мужчину на улицу. Едва они покинули дом, раздался взрыв газового баллона. Благодаря Алексею Клочанюку трагедии удалось избежать.Руководитель пресс-службы МЧС по Владимирской области Екатерина Мищенко.- Случается так, что прибыть на помощь тем, кто попал в беду одномоментно, увы, не получается. И те, кто оказался рядом, не спасовали и не испугались, проявили настоящую смелость и спасли жизни. Это действительно можно назвать героизмом. Не каждый сможет перебороть свойственный человеку страх за свою жизнь, рискуя ею ради других. В МЧС всегда поощряют обычных граждан, которые совершают такие поступки. Благодарят и от имени начальника регионального управления, и от министра МЧС России.