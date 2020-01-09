Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги Даллас Старз Антон Худобин назван второй звездой минувшего игрового дня. Наш вратарь отразил 30 бросков из 31 в матче против Лос-Анджелес Кингз и его команда победила с футбольным счетом 2:1.

Российский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги "Даллас Старз" Антон Худобин назван второй звездой минувшего игрового дня. Наш вратарь отразил 30 бросков из 31 в матче против "Лос-Анджелес Кингз" и его команда победила с футбольным счетом 2:1.Звездой номер один назван нападающий "Торонто Мейпл Ливз" Остон Мэттьюс, который сделал голевой дубль в поединке против "Виннипега Джетс", в котором "кленовые листья" проиграли по буллитам 3:4. Третья звезда – форвард "Филадельфии Флайерз" Кевин Хэйс, забросивший победную шайбу "Вашингтону Кэпиталз" (3:2).