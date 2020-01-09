В Иране объявлен день траура в знак скорби о жертвах крушения самолета Боинг Международных авиалиний Украины, а также давки во время прощания с Касемом Сулеймани.

В Иране объявлен день траура в знак скорби о жертвах крушения самолета "Боинг" Международных авиалиний Украины, а также давки во время прощания с Касемом Сулеймани.Представитель правительства Ирана Али Рабийи на своей странице в Twitter написал, что 9 января объявлено днем национального траура. Правительство Исламской Республики выражает соболезнования семьям соотечественников, которые погибли в авиакатастрофе и во время участия в церемонии прощания с Сулеймани.Трагическая авиакатастрофа, которая унесла 176 жизней, случилась в среду, 8 января. В настоящее время нет достоверной информации о том, что стало причиной случившегося. Самолет Международных авиалиний Украины направлялся из Тегерана в Киев.Церемония прощания с генералом Сулеймани прошла в Кермане во вторник, 7 января. Во время мероприятия произошла давка, в которой, по последним данным, погибли 56 человек.