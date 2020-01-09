Приходит блондинка в казино, берет на все деньги фишки, подходит к рулетке и ставит все сразу на «23». Шар выпал на «23», она опять все выигранное ставит на «23», крупье ей говорит:
— Только что выпало «23», очень мало шансов, что опять выпадет.
Она все равно поставила и опять выиграла, ставит опять на это же, крупье ей говорит, что не может быть, чтобы опять выпало, она поставила, короче, разорила все казино своим «23», подходит к ней администрация и говорит:
— Скажите, как Вам так везет?
— Вы понимаете, я прилетела в этот город рейсом № 7, когда я приехала в гостиницу, меня поселили в седьмой номер, когда я ехала в казино и останавливала такси, то очень долго никто не останавливался, остановилась только седьмая машина, и я подумала, что это знак.
еще анекдот!