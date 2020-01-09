В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов насильно отправлял Фамусов дочку в комедии Грибоедова Горе от ума. А вот певица Варвара Москву часто покидает добровольно и все праздники проводит вдали от цивилизации, где даже сотовая связь есть не везде. В Тверской области у ее семьи большое имение, там артистка и провела новогодние каникулы. Но не обошлось без приключений

"В деревню, к тетке, в глушь, в Саратов" насильно отправлял Фамусов дочку в комедии Грибоедова "Горе от ума". А вот певица Варвара Москву часто покидает добровольно и все праздники проводит вдали от цивилизации, где даже сотовая связь есть не везде. В Тверской области у ее семьи большое имение, там артистка и провела новогодние каникулы. Но не обошлось без приключенийДорогу в деревню Варвары недалеко от Осташкова завалило упавшими деревьями и певица не смогла по ней проехать. А дело отлагательства не терпело – артистка спешила с лекарствами к тяжелобольному сыну, который слег от сильнейшей ангины. Что делать?Певица бросилась за помощью к местным пьяницам. Но они не только на ногах не стояли, но и лыка не вязали – праздники же! В итоге Варвара сама взяла трактор одного жителя и расчистила себе дорогу."Несколько деревенских трактористов вызвались мне помочь, но их способность сесть за руль вызвала вопрос – они были пьяны в стельку, – вспоминает . – И вообще, у людей праздники, пусть отдыхают. Сначала я сама села за руль гусеничного трактора ДТ-75. Ехать под моим началом он отказался. В итоге ситуацию спас трактор "Беларусь". Им-то мы и расчистили завал, смогли пробраться по размытой".В интервью "Дни.ру" Варвара пояснила, что управлять трактором ее научил муж, который ведет большое фермерское хозяйство в той же Тверской области.Интересное, что впервые она села за руль трактора еще в детстве, когда вместе с дедушкой вспахивала поле. "Я, думаю, его могу с закрытыми глазами завести", – улыбается звезда.