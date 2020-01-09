Известный путешественник Аднан Аззам добрался до Тульской области. В Богородицке его вместе с конем приютили на ночь сотрудники одного из конных клубов, передает ГТРК Тула.

Известный путешественник Аднан Аззам добрался до Тульской области. В Богородицке его вместе с конем приютили на ночь сотрудники одного из конных клубов, передает ГТРК "Тула".К апрелю этого года он решил пешком преодолеть путь из Сирии в Москву. Где, по заданию президента Башара Асада, должен подарить лошадь Владимиру Путину. На Востоке это считается самым дорогим подарком. Турист уже прошел Иорданию, Иран, Ирак, Дагестан, Азербайджан, Чечню, Ставропольский край, Ростовскую и Воронежскую область.Аднан также поблагодарил россиян за поддержку Сирии, рассказал о документальном фильме, который он снимает на протяжении всего путешествия, и выразил восторг от пребывания в нашей стране.