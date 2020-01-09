Известный французский актер с российским
паспортом Жерар Депардье стал гостем выпуска ток-шоу Ивана Урганта. Артист и
телеведущий позволили себе высказывания, оскорбившие православных.
Известный французский актер с российским
паспортом Жерар Депардье стал гостем выпуска ток-шоу Ивана Урганта. Артист и
телеведущий позволили себе высказывания, оскорбившие православных.
Депардье
заявил, что не верит ни в Бога, ни в поваров. А затем и вовсе сравнил Иисуса
Христа с жертвенным поросенком. В ответ на это Иван Ургант смеялся и юморил. "У
нас в гостях Жерар Депардье, и тема сегодняшней программы – "Вера! Зачем ты
нужна?", – заявил ведущий Первого канала.
На
слова актера и шоумена отреагировал член экспертного совета по развитию
информационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян. "На мой взгляд, было этической ошибкой приглашать
неверующего человека в передачу, которая выходит на Рождество. Наверное, хуже
было бы только, если бы в это шоу 7 января пригласили Владимира Познера,
который уже неоднократно высказывался о том, что он атеист", – высказался в
беседе с "Дни.ру" эксперт.
Материал дополняется