Известный французский актер с российским паспортом Жерар Депардье стал гостем выпуска ток-шоу Ивана Урганта. Артист и телеведущий позволили себе высказывания, оскорбившие православных.

Известный французский актер с российскимпаспортом Жерар Депардье стал гостем выпуска ток-шоу Ивана Урганта. Артист ителеведущий позволили себе высказывания, оскорбившие православных.Депардьезаявил, что не верит ни в Бога, ни в поваров. А затем и вовсе сравнил ИисусаХриста с жертвенным поросенком. В ответ на это Иван Ургант смеялся и юморил. "Унас в гостях Жерар Депардье, и тема сегодняшней программы – "Вера! Зачем тынужна?", – заявил ведущий Первого канала.Наслова актера и шоумена отреагировал член экспертного совета по развитиюинформационного общества и СМИ при Государственной Думе Вадим Манукян. "На мой взгляд, было этической ошибкой приглашатьневерующего человека в передачу, которая выходит на Рождество. Наверное, хужебыло бы только, если бы в это шоу 7 января пригласили Владимира Познера,который уже неоднократно высказывался о том, что он атеист", – высказался вбеседе с "Дни.ру" эксперт.Материал дополняется