Эксперты рассказали, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Для его полного возвращения потребуется порядка двух недель, однако есть способы ускорить этот процесс.

Эксперты рассказали, как восстановить режим сна после новогодних праздников. Для его полного возвращения потребуется порядка двух недель, однако есть способы ускорить этот процесс.Не секрет, что после затяжного отдыха очень тяжело бывает проснуться по будильнику рано утром, выбраться из теплой мягкой постели и пойти на работу. Врач-сомнолог рассказал, что существуют методы, которые позволяют в сжатые сроки восстановить режим сна."Надо придерживаться своего рабочего графика – вставать и ложиться примерно в одно и то же время, плюс полчаса, на протяжении рабочей недели, включая выходные. Это очень важно, потому что большинство людей в течение рабочей недели не досыпают и отсыпаются в выходные", – передает словаглавы Центра медицины сна Московского государственного университета имени Ломоносова, врача-сомнолога Александра Калинкина телеканал "" со ссылкой на .По словам эксперта, среднестатистическому взрослому человеку требуется от семи до девяти часов сна для нормального функционирования. Для того, чтобы долго не ворочаться и как можно скорее отправиться в "царство Морфея", врач рекомендует приглушить, а лучше и вовсе выключить в комнате весь свет. По его словам, наличие темноты запускает механизм выработки мелатонина, гормона ночи.Помимо этого, Калинкин также не рекомендует употреблять кофеиносодержащие напитки во второй половине дня, пить алкоголь и курить. Также следует отказаться от калорийной пищи и легких углеводов перед сном. Александр подчеркнул, что постоянный недосып может сказываться на сонливости днем, приводить к ухудшению настроения и расстройству пищевого поведения.