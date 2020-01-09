Ученые рассказали, каким образом можно продлить себе жизнь на десять лет. Они определили пять основных факторов.

Ученые рассказали, каким образом можно продлить себе жизнь на десять лет. Они определили пять основных факторов.Исследование длилось порядка 20 лет. Специалисты и Гарвардского и Амстердамского университетов выяснили, что в целом, на продолжительность жизни влияют привычки человека. Они вывели несколько правил, придерживаясь которых, каждый сможет прожить дольше.Ученые внимательно следили за состоянием здоровья 100 тысяч 50-летних человек, которые на момент начала масштабного исследования не имели никаких заболеваний. Специалисты из двух европейских университетов отмечали, у кого из участников появились рак, диабет или сердечно-сосудистое заболевание, соотносили данные с возрастом и образом жизни в этот период и делали определенные выводы.Таким образом было выведено пять факторов риска, которые не позволяют человеку прожить, как можно дольше. В первую очередь, это вредные привычки, такие как курение и употребление алкоголя. О губительном воздействии никотина и спирта было сказано уже слишком много, чтобы повторяться. Впрочем, это все равно не умаляет опасности этих вредных веществ для организма.Далее, как сообщает телеканал "", идут нездоровое питание, низкая физическая активность и избыточный вес. Все это также вредит здоровью. Нездоровое питание способствует отложению холестериновых бляшек на стенках сосудов и накоплению жировой ткани, из-за чего возникают проблемы с сердечно-сосудистой системой. Низкая физическая активность ведет к частичной атрофии мышц, а избыточный вес в целом дает большую нагрузку на организм.По результатам исследования женщины, которые полностью отказались от курения и алкоголя, правильно питались, занимались спортом и следили за весом в среднем прожили 84,4 года по сравнению с 73,7 года у женщин, которые не вели здоровый образ жизни хотя бы по одному из этих пунктов. Показатели мужчин: 81,1 года против 73,5 года.