Завершился четвертый этап ралли-рейда Дакар, который впервые проходит на Аравийском полуострове. В соревнованиях грузовиков три первых места заняли представители российской команды КАМАЗ-Мастер.

Завершился четвертый этап ралли-рейда "Дакар", который впервые проходит на Аравийском полуострове. В соревнованиях грузовиков три первых места заняли представители российской команды "КАМАЗ-Мастер".Победу одержал экипаж Антона Шибалова. На втором месте был Андрей Каргинов, третий результат Дмитрий Сотников. Лидировавший после трех этапов Сергей Вязович оказался пятым, экипаж Эдуарда Николева показал девятое время.После четвертого этапа сменился лидер. Общий зачет возглавил Андрей Каргинов, сместивший с первого места экипаж Сергея Вязовича. Антон Шибалов занимает третье место. Эдуард Николаев и Дмитрий Сотников расположились соответственно на шестом и десятом местах.