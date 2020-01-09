Капитан Манчестер Юнайтед Эшли Янг заключил предварительный контракт с миланским Интером. 34-летний защитник будет играть за новый клуб в будущем сезоне.

Капитан "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг заключил предварительный контракт с миланским "Интером". 34-летний защитник будет играть за новый клуб в будущем сезоне.Контракт Янга с "Манчестер Юнайтед" истекает в конце мая, после чего футболист станет свободным агентом. Янг подписал предварительное соглашение с миланцами. Миланцы были готовы забрать Эшли уже в январе в аренду, но "Манчестер Юнайтед" ответил отказом.Эшли Янг перешел в "Манчестер Юнайтед" в 2011 году из "Астон Виллы" за 17 миллионов фунтов. В течении девяти лет Эшли выступал за "МЮ", в составе которого стал чемпионом Англии, победителем Лиги Европы, обладателем Кубка Англии, Кубка лиги и Суперкубка Европы. На счету Эшли 37 матчей в составе английской сборной.Эшли Янг станет вторым игроком "Манчестер Юнайтед", перешедшим в "Интер". Ранее ряды миланского клуба пополнил бельгийский нападающий Ромелу Лукаку. Также в Италии играет еще один бывший игрок "МЮ" – защитник "Ромы" Крис Смоллинг.