В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного ATP Cup, призовой фонд которого составляет 15 млн долларов. Мужская сборная России играет четвертьфинальный матч против соперников из Аргентины. Первое очко россиянам принес Карен Хачанов.

В австралийском Перте продолжается розыгрыш командного ATP Cup, призовой фонд которого составляет 15 млн долларов. Мужская сборная России играет четвертьфинальный матч против соперников из Аргентины. Первое очко россиянам принес Карен Хачанов.Наш теннисист играл против Гидо Пельи и начал встречу весьма уверенно, без проблем взяв первый сет – 6:2. Однако во второй партии аргентинец постарался максимально осложнить жизнь Хачанову, так что Карен смог выиграть только на тай-брейке – 7:6.В матче Россия – Аргентина счет стал 1:0 и теперь Даниилу Медведеву предстоит сыграть против Диего Шварцмана и в случае ничьей решающей станет парная комбинация, состав которой будет определен после одиночных матчей.