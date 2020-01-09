На пресс-конференции в Бейруте, впервые появившись на публике после побега, экс-глава концерна Nissan Карлос Гон заявил, что операция по убийству его имени обошлась в 200 миллионов долларов и прошла успешно. Подробностей побега он не раскрыл, но вновь обвинил Японию в политическом преследовании.

На пресс-конференции в Бейруте экс-глава концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, сбежавший из-под домашнего ареста, опроверг появившуюся версию о том, что он был арестован в самолете при попытке покинуть территорию Японии.Ранее ряд СМИ сообщал, что это произошло, когда он явился в аэропорт для повторной проверки паспорта."Чушь", — сказал Гон. Он пояснил, что вышел из самолета, сел в машину и отправился на паспортный контроль. Гону сказали, что есть проблема с его паспортом.Когда он прибыл в аэропорт, то там Гона ждал сотрудник японской прокуратуры, который сообщил, что экс-глава концерна не имеет права пользоваться телефоном. Тогда же выяснилось, что Гон находится под арестом."Между этим моментом и тем, когда я оказался в маленькой тюремной камере, прошло всего пять часов", — цитирует ТАСС слова Гона.Что касается причины его ареста, то Гон заявил: "Меня арестовали за компенсацию, которую я не получил, решение о которой не было принято и которая не была зафиксирована".По его словам, все было спланировано прокуратурой и компанией Nissan, и у него есть свидетели, которые знали о подготовке перед его арестом.На пресс-конференции в Бейруте, впервые появившись на публике после побега, Гон заявил, что "операция по убийству" его имени, которая обошлась в 200 миллионов долларов, "прошла успешно".Он в очередной раз обвинил официальный Токио в сговоре против него и в политическом преследовании, а прокуратуру — в жестоком обращении.Гон заявил, что были угрозы его семье в том случае, если он не подпишет признание, а на побег он решился, чтобы добиться справедливости и боялся политического преследования.При этом подробности того, как был организован побег, Гон пока не стал.Ранее сообщалось, что после побега бывшего главы автоконцерна прокуратура Японии в пользу казны арестовала внесенный Гоном залог — 14 миллионов долларов.Власти Японии обнародовали кадры, на которых видно, как из аэропорта Осаки беспрепятственно взлетает бизнес-джет. Предположительно, Гона вывезли в ящике для багажа.Японские силовики пытаются давить на правительство Ливана, чтобы вернуть Карлоса Гона в Японию в наручниках, а адвокат семьи пытается не допустить экстрадиции и суда в Ливане над своим подзащитным. Ливан с официальной реакцией не торопится.Ранее также сообщалось, что прокуратура Японии выдала ордер на арест жены экс-главы автомобильного концерна Nissan Кароль Гон, но она уже давно находится за пределами страны.В Японии Карлоса Гона обвиняют в финансовых махинациях. Бывший глава автомобильного альянса должен был предстать перед судом весной, но перед самым Новым годом сбежал в Ливан.