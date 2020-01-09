24-летняя Келли Гейл – одна из самых востребованных моделей современности. Девушка является одним из ангелов Victoria’s Secret.

24-летняя Келли Гейл – одна из самых востребованных моделей современности. Девушка является одним из ангелов Victoria’s Secret.Девушка родилась в Швеции. При этом в ее венах течет индийская и австралийская кровь. Будучи метиской, она является обладательницей весьма экзотической внешности.Модельную карьеру Келли начала еще в 12-летнем возрасте. Именно тогда скауты разглядели в ней будущую звезду подиума.Удивительно, но в детстве необычная внешность Гейл была причиной ее проблем. Девочку травили сверстницы, ей буквально не давали прохода."Однажды все девочки окружили меня и начали по очереди избивать. Учителя ничего не предпринимали", – вспоминает модель.Гейл успела посотрудничать с такими популярными брендами, как Playboy, Chanel, Tom Ford и Ralph Lauren. Сейчас помимо создания коллабораций с модными домами, она активно ведет социальные Сети, что тоже ей приносит немалый доход.В ее инстаграм-аккаунте более 1,2 миллионов подписчиков. Конечно, большая часть ее аудитории состоит из мужчин. Келли часто делится в своем микроблоге откровенными фотографиями. Также она делится моментами из увлекательных путешествий и своими тренировками в спортзале, которые помогают ей поддерживать идеальную фигуру.