Судя по всему, Ким Кардашьян новогодние праздники провела крайне увлекательно. Ведь модель даже не поздравила поклонников с праздником, поэтому ей пришлось делать это с запозданием.

Судя по всему, Ким Кардашьян новогодние праздники провела крайне увлекательно. Ведь модель даже не поздравила поклонников с праздником, поэтому ей пришлось делать это с запозданием.Торжественный пост жена Каньи Уэста выложила лишь 8 января. "Немного поздно, но с Новым годом", – написала под фото светская львица.Тем временем, на опубликованном снимке звезда предстала практически обнаженной. Из одежды на ней лишь комплект белья телесного цвета. Откровенным кадром Ким поделилась в своем инстаграм-аккаунте.В комментариях сразу вспыхнули недовольства, сообщает . Многие были возмущены не только внешним видом Кардашьян, но и тем, что она забыла о своих поклонниках. "Немного поздно? Девушка, сейчас 8 января!", "Почему мы должны смотреть на вас в таком виде? Наденьте что-нибудь. Подумайте о ваших детях и будущих внуках", "Понятно, у тебя так много дел, что ты забыла одеться перед тем, как отправить запоздалое поздравление с Новым годом", – возмущались язвительные злопыхатели."Тело замужней женщины предназначено для глаз ее мужа. Интересно, как это воспринимает Канье?", – негодовал критик.Тем не менее, некоторые не поскупились на приятные слова в адрес Ким. Фанаты с превеликим удовольствие расхваливали модель. "Разве она не богиня?", "Как можно иметь такое безупречное тело после рождения двух детей?!", "Лучший цветок в мире искусства", – восторгались обожатели.