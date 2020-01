Boeing прокомментировал информацию о крушении украинского самолета в Иране. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге компании в Twitter. Представители компании выразили соболезнования родным погибших.

Boeing прокомментировал информацию о крушении украинского самолета в Иране. Соответствующее сообщение появилось в микроблоге компании в Twitter."Это трагическое событие, и наши искренние мысли – об экипаже, пассажирах и их семьях. Мы находимся в контакте с нашим клиентом ("Международные авиалинии Украины" – ред.) и поддерживаем их в это непростое время. Мы готовы оказать любую помощь", – сказано в сообщении компании.This is a tragic event and our heartfelt thoughts are with the crew, passengers, and their families. We are in contact with our airline customer and stand by them in this difficult time. We are ready to assist in any way needed. pic.twitter.com/TsTlyY34Vd— The Boeing Company (@Boeing) January 8, 2020Украинский самолет Boeing 737-800, который должен был отправиться в Киев, разбился утром 8 января после вылета из аэропорта Тегерана. Все 167 пассажиров и 9 членов экипажа, находившиеся на борту, погибли. 82 погибших были гражданами Ирана, 63 – канадцы. Также на борту были 10 обладателей шведских паспортов, четыре афганца, трое граждан ФРГ и трое подданных Великобритании. Россиян в самолете не было.По предварительным данным, причиной трагедии стал отказ двигателя.На месте крушения обнаружили два бортовых самописца. Власти Ирана отказались передать их авиакомпании Boeing.Украина приостановила полеты над территорией Ирана до окончания расследования катастрофы.