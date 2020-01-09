Звезда популярных сериалов Ивановы-Ивановы и Отель Элеон актриса Ольга Веникова призналась, что во время съемок можно заработать проблемы с желудком или кишечником. Кормят, по словам девушки, на площадках отвратительно.

Звезда популярных сериалов "Ивановы-Ивановы" и "Отель Элеон"актриса Ольга Веникова призналась, что во время съемок можнозаработать проблемы с желудком или кишечником. Кормят, по словам девушки, наплощадках отвратительно.Ольга Веникова рассказала, что обычно актер проводит насъемках по 13-14 часов в сутки. Зачастую времени на прием пищи нет. Но, дажекогда удается выкроить полчаса на обед, питаться приходится бутербродами и печеньем.Так называемый кинокорм – пища, которую кейтеринг привозитна съемку, зачастую плохого качества. Следить за весом или соблюдать диету в такихусловиях практически невозможно."Для тех, у кого проблемы с фигурой или с желудком – этокошмар! Кормят зачастую один раз в день, и само качество еды оставляет желатьлучшего. Но лично у меня пока проблем со здоровьем не возникало – я настольковсеядная, что перемалываю все. При том, что в еде я очень искушенный человек, но,если голодная – съем все что угодно! Кинокорм для меня в этом смысле непроблема. Плохо лишь то, что в течение дня и особенно к вечеру "закидываешься"бутербродами, пряниками и печеньем", – призналась звезда сериала ОльгаВеникова.14 Авг 2018 в 12:02 PDTМежду тем артистка отмечает, что не все организаторысъемочного процесса морят актеров голодом. Недавно девушка снималась в одном проекте в Киеве.На площадке звезде сериала предложили фруктовый салат и арбуз – роскошь по меркамкиношников. Об этом сообщает .