Звезда популярных сериалов Ивановы-Ивановы и Отель Элеон
актриса Ольга Веникова призналась, что во время съемок можно
заработать проблемы с желудком или кишечником. Кормят, по словам девушки, на
площадках отвратительно.
Звезда популярных сериалов "Ивановы-Ивановы" и "Отель Элеон"
актриса Ольга Веникова призналась, что во время съемок можно
заработать проблемы с желудком или кишечником. Кормят, по словам девушки, на
площадках отвратительно.
Ольга Веникова рассказала, что обычно актер проводит на
съемках по 13-14 часов в сутки. Зачастую времени на прием пищи нет. Но, даже
когда удается выкроить полчаса на обед, питаться приходится бутербродами и печеньем.
Так называемый кинокорм – пища, которую кейтеринг привозит
на съемку, зачастую плохого качества. Следить за весом или соблюдать диету в таких
условиях практически невозможно.
"Для тех, у кого проблемы с фигурой или с желудком – это
кошмар! Кормят зачастую один раз в день, и само качество еды оставляет желать
лучшего. Но лично у меня пока проблем со здоровьем не возникало – я настолько
всеядная, что перемалываю все. При том, что в еде я очень искушенный человек, но,
если голодная – съем все что угодно! Кинокорм для меня в этом смысле не
проблема. Плохо лишь то, что в течение дня и особенно к вечеру "закидываешься"
бутербродами, пряниками и печеньем", – призналась звезда сериала Ольга
Веникова.
14 Авг 2018 в 12:02 PDT
Между тем артистка отмечает, что не все организаторы
съемочного процесса морят актеров голодом. Недавно девушка снималась в одном проекте в Киеве.
На площадке звезде сериала предложили фруктовый салат и арбуз – роскошь по меркам
киношников. Об этом сообщает .