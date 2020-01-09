Кремль объявил аккредитацию журналистов для освещения ежегодного Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию. Заявки принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru. Выступление президента состоится 15 января в Центральном выставочном зале Манеж.

Кремль объявил аккредитацию журналистов для освещения ежегодного Послания президента Владимира Путина Федеральному Собранию.Заявки принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru. Аккредитоваться могут представители российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Направление заявки не означает автоматическое получение аккредитации, сообщает РИА Новости.Выступление президента состоится 15 января в Центральном выставочном зале "Манеж".Как сообщалось ранее, глава государства обеспокоен стагнацией в реальных доходах населения, и этой теме будет уделено существенное внимание. Также президент сформулирует основные направления развития страны и поставит задачи для правительства и парламента.