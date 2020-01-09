Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался в Уфе, где Салават Юлаев принимал ярославский Локомотив. Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.

Игровой день в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге начался в Уфе, где "Салават Юлаев" принимал ярославский "Локомотив". Основное время завершилось вничью 1:1, а в дополнительном периоде гости забросили победную шайбу.Первого гола пришлось ждать 33 минуты. Артем Сергеев поразил ворота "Локомотива" и вывел уфимцев вперед. Этот гол оставался единственным до 51 минуты, пока шведский легионе ярославцев Антон Ландер не восстановил равновесие. После 60 минут ничья 1:1. В дополнительном периоде Рушан Рафиков поразил ворота "Салавата" и принес "Локомотиву" победу с результатом 2:1."Локомотив" набрал 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции. "Салават Юлаев", в активе которого 50 очков, также находится на шестой позиции, но на Востоке.