Звезде сериала Полярный Михаилу Пореченкову хорошенько досталось за участие в рекламе лотереи. Обыватели считают, что актер содействовал грандиозному обману россиян.

Звездесериала "Полярный" Михаилу Пореченкову хорошенько досталось за участие в рекламелотереи. Обыватели считают, что актер содействовал грандиозному обману россиян.В первый день нового, 2020 года, состоялся розыгрыш рекорднойсуммы – миллиарда рублей. Победитель лотереи определился сразу, им оказалсянекий житель Подмосковья. Имя счастливчика еще не назвали, получать выигрышнебывалой величины он пока не торопится.Почти сразу после проведения лотереи в Сети заговорили отом, что победителя в реальности не существует, как в принципе и обещанного миллиарда.Якобы выигрышный билет не был выпущен в продажу, его сделали после розыгрыша.Участвующих в лотерее сплетни о том, что игра была начесной,расстроили. Обманутые россияне обрушились с критикой на организаторов "Новогоднегомиллиарда" и актера Михаила Пореченкова. Артист стал лицом проекта, снявшись в рекламном ролике лотереи.Народ, взбешенный слухами о махинациях, "завалил" соцсети звездыгневными комментариями и проклятиями. Михаила Пореченкованазвали пособником аферистов, оболванивших всю страну.27 Окт 2019 в 10:59 PDT"Я раньше вас уважал 👍авы чмом стали! Не ужели вы не знали что людей обманываете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чмо вонючее!Лохотронщик", "Михаила раньше уважали как актера человека, но после рекламлотерей розыгрыша миллиарда , йогуртов Веры такому человеку нет", "задолбал срекламой миллиарда！проплаченный,растерял всякоеуважение к себе", "Рекламирует аферистов", "За рекламу русское лото!!! Никакойприщур не спасет!!!" – писали обыватели актеру МихаилуПореченкову.