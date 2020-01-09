Звезде
сериала Полярный Михаилу Пореченкову хорошенько досталось за участие в рекламе
лотереи. Обыватели считают, что актер содействовал грандиозному обману россиян.
Звезде
сериала "Полярный" Михаилу Пореченкову хорошенько досталось за участие в рекламе
лотереи. Обыватели считают, что актер содействовал грандиозному обману россиян.
В первый день нового, 2020 года, состоялся розыгрыш рекордной
суммы – миллиарда рублей. Победитель лотереи определился сразу, им оказался
некий житель Подмосковья. Имя счастливчика еще не назвали, получать выигрыш
небывалой величины он пока не торопится.
Почти сразу после проведения лотереи в Сети заговорили о
том, что победителя в реальности не существует, как в принципе и обещанного миллиарда.
Якобы выигрышный билет не был выпущен в продажу, его сделали после розыгрыша.
Участвующих в лотерее сплетни о том, что игра была начесной,
расстроили. Обманутые россияне обрушились с критикой на организаторов "Новогоднего
миллиарда" и актера Михаила Пореченкова. Артист стал лицом проекта, снявшись в рекламном ролике лотереи.
Народ, взбешенный слухами о махинациях, "завалил" соцсети звездыгневными комментариями и проклятиями. Михаила Пореченкова
назвали пособником аферистов, оболванивших всю страну.
27 Окт 2019 в 10:59 PDT
"Я раньше вас уважал 👍а
вы чмом стали! Не ужели вы не знали что людей обманываете? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Чмо вонючее!
Лохотронщик", "Михаила раньше уважали как актера человека, но после реклам
лотерей розыгрыша миллиарда , йогуртов Веры такому человеку нет", "задолбал с
рекламой миллиарда！проплаченный,растерял всякое
уважение к себе", "Рекламирует аферистов", "За рекламу русское лото!!! Никакой
прищур не спасет!!!" – писали обыватели актеру Михаилу
Пореченкову.