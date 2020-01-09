Россия демонстрирует неуступчивость в отношениях с Белоруссией: сначала интеграция, затем – экономические бонусы. констатируют эксперты. Политологи предупредили Александра Лукашенко: если он продолжит вести прежнюю политику, то рискует ввергнуть экономику республики в кризис.

Россия демонстрирует неуступчивость в отношениях с Белоруссией: сначала интеграция, затем – экономические бонусы.констатируют эксперты. Политологи предупредили Александра Лукашенко: если он продолжит вести прежнюю политику, то рискует ввергнуть экономику республики в кризис.В текущих условиях у Александра Лукашенко есть три вариантадействий. Об этом в беседе с порталом Naviny.by рассказал белорусскийполитический обозреватель Александр Класковский.По мнению эксперта, Минск может подписать пакет дорожныхкарт, но без конкретики, с максимально размытыми формулировками. После этогоЛукашенко постарается выбить из России бонусы, при этом уклоняясь от выполненияневыгодных для него пунктов.Класковский призвал белорусские власти не надеяться, чтоКремль удастся перехитрить. "Москва демонстрирует беспрецедентнуюнеуступчивость: утром – стулья, вечером – деньги, никаких денег вперед. Так чтоусловия для белорусской экономики будут ухудшаться, она может оказаться встагнации или даже кризисе", – пояснил политолог.Два других сценария предполагают отказ белорусских властейот углубленной интеграции. В таком случае республика может войти в полосужесточайшего экономического кризиса. Без поддержки со стороны России уровеньжизни упадет, для подавления недовольства придется начать репрессии,считает Класковский.национальность лукашенкозависит от цены на газот частоты поставок нефтиот новостей на энтэвэ© navigator— Антология непоэзии (@olegoadam)Напомним, Москве и Минску в декабре не удалось согласоватьусловия дальнейшей интеграции. Стороны не достигли договоренности поэнергоносителям. Александр Лукашенко требует от Владимира Путина новыхэкономических бонусов. Кремль, в свою очередь, указывает на необходимость болеетесного сближения.В Минске остро реагируют на трудности в отношениях сРоссией. не раз намекал, что дальнейшая интеграция с Россией можетугрожать суверенитету и независимости Белоруссии.