Россия демонстрирует неуступчивость в отношениях с Белоруссией: сначала интеграция, затем – экономические бонусы.
констатируют эксперты. Политологи предупредили Александра Лукашенко: если он продолжит вести прежнюю политику, то рискует ввергнуть экономику республики в кризис.
Россия демонстрирует неуступчивость в отношениях с Белоруссией: сначала интеграция, затем – экономические бонусы.
констатируют эксперты. Политологи предупредили Александра Лукашенко: если он продолжит вести прежнюю политику, то рискует ввергнуть экономику республики в кризис.
В текущих условиях у Александра Лукашенко есть три варианта
действий. Об этом в беседе с порталом Naviny.by рассказал белорусский
политический обозреватель Александр Класковский.
По мнению эксперта, Минск может подписать пакет дорожных
карт, но без конкретики, с максимально размытыми формулировками. После этого
Лукашенко постарается выбить из России бонусы, при этом уклоняясь от выполнения
невыгодных для него пунктов.
Класковский призвал белорусские власти не надеяться, что
Кремль удастся перехитрить. "Москва демонстрирует беспрецедентную
неуступчивость: утром – стулья, вечером – деньги, никаких денег вперед. Так что
условия для белорусской экономики будут ухудшаться, она может оказаться в
стагнации или даже кризисе", – пояснил политолог.
Два других сценария предполагают отказ белорусских властей
от углубленной интеграции. В таком случае республика может войти в полосу
жесточайшего экономического кризиса. Без поддержки со стороны России уровень
жизни упадет, для подавления недовольства придется начать репрессии,
считает Класковский.
национальность лукашенко
зависит от цены на газ
от частоты поставок нефти
от новостей на энтэвэ
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— Антология непоэзии (@olegoadam)
Напомним, Москве и Минску в декабре не удалось согласовать
условия дальнейшей интеграции. Стороны не достигли договоренности по
энергоносителям. Александр Лукашенко требует от Владимира Путина новых
экономических бонусов. Кремль, в свою очередь, указывает на необходимость более
тесного сближения.
В Минске остро реагируют на трудности в отношениях с
Россией. не раз намекал, что дальнейшая интеграция с Россией может
угрожать суверенитету и независимости Белоруссии.