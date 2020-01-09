Переговоры чемпиона Франции Пари Сен-Жермен с нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта завершились без результата. Футболист оказался обсуждать детали нового договора.

Переговоры чемпиона Франции "Пари Сен-Жермен" с нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта завершились без результата. Футболист оказался обсуждать детали нового договора."Я хочу сосредоточиться на игре. Пока не время говорить о продлении контракта", — объяснил свой отказ Килиан. Договор футболиста рассчитан до июня 2022 года. "ПСЖ" хочет сохранить чемпиона мира у себя, поэтому хочет связать Мбаппе новым договором, в котором предусмотрена зарплата 32 миллиона евро в год.Интерес к Мбаппе проявляет мадридский "Реал", который собирается купить француза летом. Сам Килиан также говорил, что хотел бы выступать в испанской Ла-Лиге.