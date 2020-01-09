Расходы на оборону во всем мире превысили отметку в 1,8 триллиона долларов. Причем в ближайшие 10 лет траты на военные нужды продолжат расти примерно на 1,5-2% в год.

Расходы на оборону во всем мире превысили отметку в 1,8 триллиона долларов. Причем в ближайшие 10 лет траты на военные нужды продолжат расти примерно на 1,5-2% в год, пишет ТАСС со ссылкой на исследование аналитического агентства Jane's.Эксперты отмечают, что общемировой рост расходов, конечно, замедлился. Если в 2018 году он составлял 6%, то в 2019 году — всего 1%. Впрочем, это не касается стран Европы. Они начали тратить на свои армии на 5,2% больше денег, чем раньше.В целом первая десятка стран с самыми крупными военными бюджетами особенно не меняется. На первом месте все еще США. Штаты направляют на оборону 726 миллиардов долларов. Второе место за Китаем – 217 миллиардов, третье занимает Саудовская Аравия – 57 миллиардов. Россия только на восьмой строчке. В 2019 году страна потратила на военные нужды 48 миллиардов долларов.