09.01.2020

2020-01-09 17:45:04

Младенцев с 2 месяцев примет новый детский сад в Боголюбове

Все ли готово к открытию? Уже в этом месяце в поселке Боголюбово местных детей примет новый детский сад. Заместитель председателя Законодательного собрания Вячеслав Картухин сегодня с рабочим визитом побывал в Суздальском районе.

Стульчики для кормления, детские манежи, пеленальные столики, пол с подогревом - эта группа - особенная. Здесь могут находиться дети всего двух месяцев отроду. То есть то же самое, что советские ясли.

- Она придет, оставит ребеночка и пошла. У нее есть старший, например, со школы нужно забрать, в больницу сходить.

И как заявляют в администрации района, есть уже первые претенденты в ясельную группу - пока пять человек - дети родившиеся в прошлом году. Наличие такой группы было обязательным условием - садик был построен в рамках федерального проекта "Содействия занятости женщин".

Татьяна Срибная, заместитель главы администрации Суздальского района по социальным вопросам: «Наш сад запроектирован для детишек от двух месяцев - нас это очень радует, хотя это накладывает на педагогический персонал, на обслуживающий персонал, потому что с младенцами работать, ну это фактически младенцы, опыта такого в области у нас еще нет».

Стоимость детского сада - он получил название «Радуга» - 80 миллионов рублей. 59 миллионов - федеральный, остальное - областной и районный бюджеты. Садик рассчитан на 108 мест, которые должны с запасом закрыть потребности всего Боголюбовского поселения. Отстроен он был за рекордные полгода и буквально через две-три недели откроет свои двери. Много игрушек, современный сенсорный кабинет, есть даже свой автомобильный уголок с настоящими светофорами.

Елена Филимонцева, заведующая детским садом: «Все новое, светлое. Я делала все с любовью - набирала сотрудников, деток. Здесь настолько современный детский сад - здесь даже крыша с подогревом».

Вячеслав Картухин, заместитель председателя Законодательного собрания (фракция «Единая Россия»), директор Владимирского филиала РАНХиГС: «Для детей созданы все необходимые условия, для того чтобы у них было счастливое детство. Это цель национального проекта, и я уверен, что и в дальнейшем те объекты, которые будут появляться на территории Владимирской области. Ближайший из объектов это аналогичный детский садик в Сновицах Суздальского района. Я думаю, что, безусловно, эта задача, которую перед нами ставит Президент Российской Федерации, под контролем партии «Единая Россия» и при участии местных администраций, я думаю, те задачи, которые перед нами стоят, мы будем успешно решать».

Также зампредседателя Заксобрания побывал в Добрынском, где оценил новую дорогу, соединившую деревни Доржево, Катраево и Выселки с большой землей. Много лет люди, в трех населенных пунктах - восемьдесят жилых дворов, добирались до дома полями, теперь здесь щебеночная дорога. Длина - пять километров.

Владимир Алексеев, житель д. Катраево: «Сейчас практически на все три деревни мы можем и скорую вызвать и сами добираемся на легковых машинах - удобно. Короче, огромное спасибо».

В самих деревнях появилось новое освещение и остановочные павильоны. Автобус сюда пока, правда, не ходит, но теперь и этот вопрос можно решить, заявляют в администрации.

Никита Тарбеев, Александр Голубев

«Вести Владимире»