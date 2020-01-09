Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы. Камера наблюдения зафиксировала ЧП.

Мощный взрыв прогремел на Ухтинском нефтеперерабатывающем заводе, после чего на предприятии вспыхнул пожар, сообщают очевидцы. Камера наблюдения зафиксировала ЧП.Инцидент произошел в 16:45 по местному времени 9 января. Взрыв был такой силы, что на время в городе стало светло, как днем. Информации о пострадавших не поступало. Спасатели эвакуируют посетителей близлежащего торгового центра.После взрыва загорелась установка по переработке дизельного топлива, площадь пожара, по предварительным данным, составляет около 1000 квадратных метров.