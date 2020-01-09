Сборы на свидание обернулись для жительницы Москвы травмой. Во время завивки волос женщина ткнула себе в глаз раскаленным предметом, в результате чего наполовину лишилась зрения.

Сборы на свидание обернулись для жительницы Москвы травмой. Во время завивки волос женщина ткнула себе в глаз раскаленным предметом, в результате чего наполовину лишилась зрения.Как сообщает "Московский комсомолец", инцидент произошел в среду, 8 января, около 21:30. Москвичка создавала себе прическу, но в один момент перестаралась. В руках у нее были щипцы для завивки волос, которые разогреваются до 130-230 градусов. Женщина случайно направила электроприбор в глаз.Вместо свидания пострадавшая оказалась в больнице. Ей обработали последствия термического ожога. По словам специалистов, к женщине постепенно вернется зрение.