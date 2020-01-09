На Украине подсчитали убытки, которые понесет страна после запуска газопровода Турецкий поток. Исполнительный директор компании Оператор ГТС Украины Сергей Макогон написал, что после его открытия снижение транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 миллиардов кубометров.

На Украине подсчитали убытки, которые понесет страна после запуска газопровода "Турецкий поток". Накануне, 8 января, он был торжественно открыт в Стамбуле президентами России и Турции.Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган, а также премьер Болгарии Бойко Борисов и президент Сербии Александр Вучич вместе открутили символический вентиль.Исполнительный директор компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в своем "Фейсбуке" написал, что после его открытия снижение транзита газа через Украину в 2020 году составит около 15 миллиардов кубометров."К сожалению, мы не смогли его остановить. Мы уже ощутили его влияние", — написал Макогон. Он сообщил, что с 1 января нового года транзит газа через Украину в балканском направлении теперь осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы, а "Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину".Макогон также заявил, что после запуска "Турецкого потока" Украина недополучит около 450 миллионов долларов доходов в год и будет искать новые рынки.Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, со своей стороны, обратил внимание на то, что новый оператор должен научиться зарабатывать на предоставлении дополнительных услуг, поскольку загрузка ГТС Украины на 90-110 миллиардов кубометров уже невозможна."Мы должны осознавать, что обходные газопроводы уже построены", — отметил Витренко. "К сожалению, эти объемы мы потеряли, и возможность их замещения, честно говоря, малореальна", — цитирует его слова "Интерфакс".Представитель "Нафтогаза Украины" также добавил: "Мы должны ожидать, что объемы транзита через Украину вряд ли будут такими же, как раньше"."Турецкий поток" напрямую соединяет газотранспортную систему Турции с крупнейшими запасами газа в России, обеспечивая поставки российского газа в Болгарию и на запад Турции вместо Трансбалканского маршрута через Украину, Молдавию и Румынию, который использовался ранее.