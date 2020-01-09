Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему назвал прохожих, которым раздал деньги, холопами и крепостными. По словам политика, в этих словах нет ничего плохого, поскольку они соответствуют действительности.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский объяснил, почему назвал прохожих, которым раздал деньги, "холопами" и "крепостными". По словам политика, в этих словах нет ничего плохого, поскольку они соответствуют действительности.Жириновский заявил: "Да мы с вами все холопы". В подтверждение политик перечислил показатели этого: "Бесправные, безлошадные, бесквартирные", сообщает РИА Новости.Лидер ЛДПР пояснил, что слово "хлопцы" как раз и произошло от слова "холоп", а "хлопцы" — это молодые люди, которые не имеют работы, прав и проживают в бедности. Жириновский также разъяснил, почему считает некоторых крепостными. По его мнению, дети зависят от родителей, а те в некоторых случаях зависят от потомства. "Это и есть крепостное право, этого слова не надо стесняться", — подчеркнул политик.По мнению лидера ЛДПР, людям нужно дать еще больше денег, чем он раздал на Красной площади, поскольку "народ нуждается в этой помощи".В воскресенье, 5 января, Владимир Жириновский посетил главную площадь страны. Политик пообщался с гостями и жителями столицы. Лидер ЛДПР не ограничился словами — он раздал некоторым людям по тысяче рублей, сопровождая это фразой: "Дети, инвалиды, кто еще? Сироты, крепостные, холопы".Глава комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики Отари Аршба рассказал, что в ведомстве обсудят высказывание Жириновского. Пресс-секретарь политика Александр Дюпин, в свою очередь, пояснил, что никто из пришедших на Красную площадь не был оскорблен словами лидера ЛДПР. Кроме того, высказывание Жириновского было вырвано из контекста.