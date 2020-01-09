После ухода с президентского поста Петра Порошенко преследуют проблемы. Его имя фигурирует в более чем 13 расследованиях. Но давление оппонентов – полбеды. Создается впечатление, что палки в колеса бывшему президенту ставят даже его соратники.
После ухода с президентского поста Петра Порошенко преследуют проблемы. Его имя фигурирует в более чем 13 расследованиях. Но давление оппонентов – полбеды. Создается впечатление, что палки в колеса бывшему президенту ставят даже его соратники.
Поводом для разговоров о разладе в рядах сторонников
Порошенко стала ситуация на телеканале "Прямой". Медиа-ресурс
принадлежит бывшему президенту.
Журналисты и блогеры обратили внимание на заставку
телеканала. "Ну Порошенко и жлоб. Или его его же барыги на бабло кинули.
На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов", – написал на своей
странице в "Фейсбук" корреспондент Павел Карназыцкий.
Используемый каналом Порошенко шаблон знаком журналисту.
"Я знаю цену, потому что сам покупал этот шаблон, когда начинали
"Главновости". У меня денег на заставку покруче не было", – уточнил
Карназыцкий.
Разгорающийся скандал экс-президент пока не комментировал.
Бывший гарант Конституции сейчас далеко от Украины: на днях яхта Порошенко была
замечена в районе Сейшельских островов. О роскошном новогоднем вояже политика
сообщил юрист Андрей портнов.
По данным портала "Страна.ua", пользуется 60-метровой
яхтой KATINA. Недельный отдых на роскошном судне обойдется в 350 тысяч долларов в неделю.
Напомним, бывший президент фигурирует в 13 уголовных
делах. В конце декабря в офисе партии "Европейская
солидарность" и принадлежащем ему спортклубе прошли обыски. В раздевалках
фитнес-центра оперативники обнаружили работающие видеокамеры.