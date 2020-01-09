После ухода с президентского поста Петра Порошенко преследуют проблемы. Его имя фигурирует в более чем 13 расследованиях. Но давление оппонентов – полбеды. Создается впечатление, что палки в колеса бывшему президенту ставят даже его соратники.

После ухода с президентского поста Петра Порошенко преследуют проблемы. Его имя фигурирует в более чем 13 расследованиях. Но давление оппонентов – полбеды. Создается впечатление, что палки в колеса бывшему президенту ставят даже его соратники.Поводом для разговоров о разладе в рядах сторонниковПорошенко стала ситуация на телеканале "Прямой". Медиа-ресурспринадлежит бывшему президенту.Журналисты и блогеры обратили внимание на заставкутелеканала. "Ну Порошенко и жлоб. Или его его же барыги на бабло кинули.На его канале заставки с распродажи – за 20 баксов", – написал на своейстранице в "Фейсбук" корреспондент Павел Карназыцкий.Используемый каналом Порошенко шаблон знаком журналисту."Я знаю цену, потому что сам покупал этот шаблон, когда начинали"Главновости". У меня денег на заставку покруче не было", – уточнилКарназыцкий.Разгорающийся скандал экс-президент пока не комментировал.Бывший гарант Конституции сейчас далеко от Украины: на днях яхта Порошенко былазамечена в районе Сейшельских островов. О роскошном новогоднем вояже политикасообщил юрист Андрей портнов.По данным портала "Страна.ua", пользуется 60-метровойяхтой KATINA. Недельный отдых на роскошном судне обойдется в 350 тысяч долларов в неделю.Напомним, бывший президент фигурирует в 13 уголовныхделах. В конце декабря в офисе партии "Европейскаясолидарность" и принадлежащем ему спортклубе прошли обыски. В раздевалкахфитнес-центра оперативники обнаружили работающие видеокамеры.