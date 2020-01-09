Во время катания на горнолыжном склоне спортивно-оздоровительного комплекса в пригороде Читы два человека получили травмы. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы ..

Во время катания на горнолыжном склоне спортивно-оздоровительного комплекса в пригороде Читы два человека получили травмы. Пострадавшие были незамедлительно госпитализированы в городскую клиническую больницу.По данным , причина инцидента — техническая неисправность подъемника. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.