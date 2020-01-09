Стало известно имя победителя новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рублей. Счастливый билет выпал жительнице Московской области Надежде Бартош. Она уже явилась в лотерейный центр для оформления выигрыша.

Стало известно имя победителя новогодней лотереи, выигрыш в которой составил 1 миллиард рублей. Счастливый билет выпал жительнице Московской области Надежде Бартош.Как сообщает РИА Новости со ссылкой на распространителя государственных лотерей "Столото", лотерейный билет женщине подарила дочь. В компании сообщили, что Бартош в сопровождении мужа и дочери уже явилась в лотерейный центр для оформления выигрыша.Как выяснилось, женщина покупает лотерейные билеты по несколько раз в год и никогда не пропускает новогодние тиражи "Русского лото"."У меня день рождения 31 декабря. Сын с дочерью спрашивали, что мне подарить. Я попросила билет "Русского лото", так как все остальное у меня есть", – рассказала Бартош журналистам.По словам женщины, торговый центр, где дочь предложила купить ей билет, уже закрывался, поэтому выбирать пришлось в спешке – искать счастливые числа было некогда."Взяла три: с начала пачки, из середины, и с конца", – уточнила победительница, добавив, что выигрышным стал первый же билет, который она проверила. Бартош призналась, что сначала не поверила своему счастью и несколько раз перепроверила цифры.На вопрос о том, как она потратит деньги, Бартош ответила, что вместе с супругом будет развивать семейный бизнес. Кроме того, она хочет купить себе украшение, которое будет напоминать ей о выигрыше.Об итогах новогодней лотереи сообщалось 2 января. Помимо миллиарда рублей разыгрывались 99 призов по 1 миллиону рублей. Эти призы достались в том числе 20 жителям Москвы и Подмосковья. Также миллионерами стали семь жителей Санкт-Петербурга, шесть жителей Башкортостана и пять жителей Ростовской области. В Свердловской и Новосибирской областях оказалось по четыре миллионера.