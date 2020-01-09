Если верить паническим сообщениям пользователей Сети, Третья Мировая война могла начаться в первые дни 2020 года. Однако многие факторы указывают на то, что Иран и США весьма эффективно сделали все от них зависящее для того, чтобы избежать обострения конфликта.

Если верить паническим сообщениям пользователей Сети, Третья Мировая война могла начаться в первые дни 2020 года. Однако многие факторы указывают на то, что Иран и США весьма эффективно сделали все от них зависящее для того, чтобы избежать обострения конфликта.2020 год начался с того, что весь мир следил за событиями на Ближнем Востоке. Они стали стремительно развиваться после того, как 3 января американские военные ракетным ударом ликвидировали командующего спецподразделением "Аль-Кудс" в составе Корпуса Стражей Исламской революции. Генерал Касем Сулеймани считался одним из главных людей в Иране, ответственных за борьбу с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство".Иран пообещал страшную месть для США, и уже утром 8 января две военные базы в Ираке, где находились американские войска, были подвергнуты ракетному обстрелу. Как изначально сообщила иранская сторона, в результате погибли 80 человек. Однако в США эту информацию опровергли, подчеркнув, что удар обошелся без жертв. Подобный исход западная пресса объявила закономерным.издание"Это не удача, что никто не был убит", – цитирует The Washington Post источник. "Удача всегда важна, но военноначальники на местах хорошо сориентировались и дали правильные команды", – добавил он. Ну а облегчил задачу командованию по спасению личного состава тот факт, что об атаках было известно задолго до того, как они начались.Американские военные к утру вторника, 7 января, знали, что Иран собирается поразить военные базы США в Ираке, передает The Bell. Информация поступила и от самой американской разведки, и от Ирака. Некоторые эксперты считают, что утечку данных мог инициировать и сам Иран. Дескать, подобным шагом руководство страны могло позволить себе избежать репутационных потерь и не оставить убийство Касема Сулеймани и, одновременно с этим, избежать риска начала Третьей Мировой войны.