Радости пассажиров нет предела: наконец-то через Керченский пролив действует железная дорога. Но эйфория постепенно проходит, и люди начинают высказывать претензии к проходящим по Крымскому мосту поездам.

Радости пассажиров нет предела: наконец-то через Керченский пролив действует железная дорога. Но эйфория постепенно проходит, и люди начинают высказывать претензии к проходящим по Крымскому мосту поездам.В основном отзывы пассажиров положительные. Один их плюсов – зарядки для техники в каждом купе. Стоять и ждать очереди к единственной на весь вагон розетке больше не придется."Ресторан не ходит, еду не предлагает. Проводников не слышно, не видно. В общем, тишина и покой", – делится впечатлениями пользователь социальной сети "ВКонтакте" Юля С.Несмотря на восторженные отзывы, к поездам "Таврия" через Крымский мост есть претензии. Так, комментатор Александр Р. пожаловался на отсутствие в купейных вагонах откидных сидений. Ими могли бы пользоваться те, кто не спит ночью, уверен он.Пассажиры, успевшие воспользоваться поездами через Крымский мост, подтердили: откидные сидения в купе отсутствуют. "Нету ничего, тусите стоя или на полке", – прокомментировала Юля С.Другие пользователи пожаловались на тишину в вагонах "Таврии". "Как теперь без стука колес", – сокрушается Филипп В.Железнодорожное сообщение по открылось 23 декабря. Пока поезда ходят по двум маршрутам: Санкт-Петербург – Севастополь и Москва – Симферополь.Стоимость билетов начинается от 3500 рублей за место в купе. Чтобы пересечь в спальном вагоне повышенной комфортности (СВ), пассажиру придется выложить около 11 тысяч рублей.