В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы - женской гонке на 7,5 км победу одержала норвежка Марте Рейселанд.

В немецком Оберхофе стартовал четвертый этап Кубка мира по биатлону. В первом виде программы — женской гонке на 7,5 км победу одержала норвежка Марте Рейселанд.Гонка проходила при сильном тумане. Однако Марте-Ольсбю Рейселанд справилась со стрельбой, не допустив ни одного промаха. Результат 22,04.9 принес ей победу в спринте. На втором месте немка Дениз Херманн, проигравшая победительнице 33,1 секунды. Третий результат у француженки Жюли Симон, уступившая Рейселанд 47,4 секунды.Российские спортсменки выступили неудачно. Лучший результат у Светланы Мироновой – 19 место. На 29 месте Анастасия Поршнева. 33 место у Ларисы Куклиной. Кристина Резцова заняла 49 место, а Ирина Старых – 69.