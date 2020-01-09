Наличие в доме собаки положительно сказывается на психическом здоровье ребенка и может снизить риск развития у него шизофрении в дальнейшем. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы американского университета Джона Хопкинса

Наличие в доме собаки положительно сказывается на психическом здоровье ребенка и может снизить риск развития у него шизофрении в дальнейшем. К таким выводам пришли исследователи из Медицинской школы американского университета Джона Хопкинса. Результаты их работы опубликовал портал PLoS ONE.Понаблюдав за взаимодействием домашних питомцев с человеком в первые 12 лет его жизни, ученые установили связь такого взаимодействия с риском последующего развития у человека биполярного расстройства (БАР). Оказалось, что шансов получить БАР меньше у тех, у кого в детстве была собака. Также у тех, кто до 13 лет жил с собакой, на 24% уменьшается шанс раннего проявления шизофрении.Исследователи изучили и взаимодействие детей с кошками, однако связи между ним и развитием у человека психических расстройств не выявили.Каким именно образом общение с домашними животными связано с профилактикой шизофрении, эксперты пока не выяснили. Для этого, по их словам, нужны дополнительные данные.В исследовании приняли участие 1371 человек в возрасте от 18 до 65 лет. 396 из них страдают шизофренией, 381 – биполярным расстройством. Еще 594 участника не имеют психических расстройств.В декабре сообщилось об исследовании ученых из Университета Эмори. Они обнаружили у собак способность воспринимать количество увиденных предметов. Причем во многом процесс обработки и оценки подобной информации происходит у них так же, как в мозге человека и некоторых приматов.