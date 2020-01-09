Переправа через Керченский пролив открывает широкие транспортные перспективы для соседних стран. Несмотря на непростые отношения России и Украины, Киев может запустить поезда по Крымскому мосту.
Переправа через Керченский пролив открывает широкие транспортные перспективы для соседних стран. Несмотря на непростые отношения России и Украины, Киев может запустить поезда по Крымскому мосту.
В ближайшие пару лет Крым может наладить железнодорожное
сообщение со странами СНГ. Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Азербайджане,
рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства полуострова Георгий
Мурадов.
Многое будет зависеть от работы российских представителей в
СНГ и органах Евразийского экономического союза, рассказал чиновник. По его
словам, партнеры Москвы должны узнать о выгоде и безопасности перевозок по
Крымскому мосту.
Пользователи Сети уверены: Украина тоже запустит поезда
через Керченский пролив. "Вопрос времени. Маршрут очень удобный и
короткий. В Киеве это понимают, рано или поздно экономическая целесообразность
возьмет верх над политикой", – написал комментатор с ником Антон
Смирновский.
Другие пользователи предложили построить в Севастополе
паромный железнодорожный причал и отправлять поезда в Турцию. "А скоро и в
Сирии будет спокойно. Может, поезда и до Израиля отправить. А там и вся Африка,
как на ладони!" – помечтал комментатор.
Железнодорожное сообщение по открылось 23
декабря. Первым по переправе проехал президент Владимир Путин. Затем на маршрут
вышли поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя.Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи в купе и от 11 тысяч в спальных вагонах.
Пассажиры едут на полуостров в комфортабельных поездах
"Таврия". они пересекают ночью, когда переправу озаряет
эффектная подсветка.