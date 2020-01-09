Переправа через Керченский пролив открывает широкие транспортные перспективы для соседних стран. Несмотря на непростые отношения России и Украины, Киев может запустить поезда по Крымскому мосту.

Переправа через Керченский пролив открывает широкие транспортные перспективы для соседних стран. Несмотря на непростые отношения России и Украины, Киев может запустить поезда по Крымскому мосту.В ближайшие пару лет Крым может наладить железнодорожноесообщение со странами СНГ. Речь идет о Белоруссии, Казахстане и Азербайджане,рассказал в беседе с РИА Новости вице-премьер правительства полуострова ГеоргийМурадов.Многое будет зависеть от работы российских представителей вСНГ и органах Евразийского экономического союза, рассказал чиновник. По егословам, партнеры Москвы должны узнать о выгоде и безопасности перевозок поКрымскому мосту.Пользователи Сети уверены: Украина тоже запустит поездачерез Керченский пролив. "Вопрос времени. Маршрут очень удобный икороткий. В Киеве это понимают, рано или поздно экономическая целесообразностьвозьмет верх над политикой", – написал комментатор с ником АнтонСмирновский.Другие пользователи предложили построить в Севастополепаромный железнодорожный причал и отправлять поезда в Турцию. "А скоро и вСирии будет спокойно. Может, поезда и до Израиля отправить. А там и вся Африка,как на ладони!" – помечтал комментатор.Железнодорожное сообщение по открылось 23декабря. Первым по переправе проехал президент Владимир Путин. Затем на маршрутвышли поезда из Санкт-Петербурга до Севастополя и от Москвы до Симферополя.Стоимость билетов начинается от 3,5 тысячи в купе и от 11 тысяч в спальных вагонах.Пассажиры едут на полуостров в комфортабельных поездах"Таврия". они пересекают ночью, когда переправу озаряетэффектная подсветка.