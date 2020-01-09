В ночь на среду в католическую церковь города Сонсека на внедорожнике въехал 35-летний мужчина, якобы спасаясь от демона, которым был одержим.

В ночь на среду, 8 января, в католический храм города Сонсека на своем внедорожнике въехал 35-летний мужчина, выбив машиной дверь и порядком испортив церковную недвижимость.Спустя несколько минут виновник ночного переполоха был найден около алтаря пастырем и полицейскими. Там водитель, по его же сбивчивым объяснениям, спасался от демона, которым был одержим.Ataque a la iglesia parroquial de Sonseca pic.twitter.com/9pwLihreHx— José Manuel Rodríguez Malo (@JosManu49567111) 8 января 2020 г.Темные силы, однако, не помешали отправить мужчину в больницу в Толедо.Мэр города Серхио Мора, комментируя происшествие изданию Encastillalamancha.es, выразил радость, что инцидент произошел когда дороги безлюдны, а церковь пуста. По его мнению, только по этой причине удалось избежать человеческих жертв.