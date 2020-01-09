На Чукотке нашли оленевода, который 16 дней бродил по тундре без еды. 21 декабря начальник оленеводческой бригады Пионер выехал на снегоходе в поселок Рыркайпий и пропал.

На Чукотке нашли оленевода, который 16 дней бродил по тундре без еды. 21 декабря начальник оленеводческой бригады "Пионер" выехал на снегоходе в поселок Рыркайпий и пропал.Как сообщает РИА Новости, мужчина сильно похудел, но в медицинской помощи не нуждается. Его состояние оценивается как удовлетворительное.В администрации городского округа Эгвекинот информагентству рассказали, что поиски пропавшего не прекращались, в них был задействован вертолет. 26 декабря оленевод вышел на связь по спутниковому телефону, потом прибор разрядился. В итоге его обнаружил местный житель из поисковой команды в 200 километрах от места, из которого он звонил."Это счастливый случай, что человек выжил в тундре столько дней", – отметил представитель администрации.В начале декабря сообщалось о жительнице Австралии, которая выжила, проведя в пустыне почти две недели. Она питалась печеньем, которое было у нее с собой, и пряталась от 40-градусной жары под автомобилем.