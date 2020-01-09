Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который дает возможность отключать номера мобильных телефонов осужденных в случае их использования для преступной деятельности.

Операторы смогут отключать номера мобильных телефонов осужденных, которые находятся в тюрьмах. Соответствующий законопроект был внесен в Государственную думу группой депутатов.Глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил, что документом предлагается механизм отключения незаконно используемой мобильной связи в местах лишения свободы. Речь идет о совершении мошеннических действий или координировании действий членов преступных группировок.Как сообщает ТАСС, оператор будет обязан отключить номер телефона на основании письменного решения руководителя территориального органа уголовно-исполнительной системы, в ведении которого тюрьма или СИЗО.