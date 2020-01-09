Международные авиалинии Украины на своем сайте опубликовали список пассажиров, погибших при крушении самолета авиакомпании Boeing 737-800. На борту самолета находились две пассажирки из Украины. Это 38-летняя Елена Малахова и 62-летняя Ольга Кобюк.

"Международные авиалинии Украины" на своем сайте опубликовали список пассажиров, погибших при крушении самолета авиакомпании Boeing 737-800. На борту самолета находились две пассажирки из Украины. Это 38-летняя Елена Малахова и 62-летняя Ольга Кобюк.Ранее были обнародованы имена членов экипажа украинского лайнера, напоминает РИА Новости. Это пилоты Владимир Гапоненко, Алексей Наумкин и Сергей Хоменко, а также бригада бортпроводников – Екатерина Статник, Мария Микитюк, Валерия Овчарук, Юлия Сологуб, а также Игорь Матьков и Денис Лихно.Вылетевший из тегеранского аэропорта в Киев авиалайнер со 167 пассажирами упал через две минуты после отрыва от взлетно-посадочной полосы. Очевидцы крушения сняли горящий самолет, который пилоты уводили в сторону от жилых строений.На его борту были представители семи стран. Россиян на борту упавшего самолета не было. 82 погибших были гражданами Ирана, 63 – канадцы. В основном из Канады были студенты, приехавшие в Иран на каникулы. Также на борту были 10 обладателей шведских паспортов, четыре афганца, трое граждан Германии и трое подданных Великобритании.Два человека от полета рейсом PS752 утром 8 января отказались.