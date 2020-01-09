Роскосмос в своем Фейсбуке опубликовал фотографии, которые были сняты в ночное время космонавтом Олегом Кононенко с околоземной орбиты – с высоты 420 километров. На завораживающих кадрах - Москва, Анапа, Петербург, Иркутск, Краснодар, Владивосток и некоторые другие российские города.

Роскосмос в своем "Фейсбуке" опубликовал фотографии нескольких российских городов, которые были сняты в ночное время космонавтом Олегом Кононенко с околоземной орбиты – с высоты 420 километров.На завораживающих кадрах жителям Москвы, Петербурга, Иркутска, Краснодара, Владивостока, Новороссийска, Оренбурга и других городов предлагается попытаться найти на фотографиях свою улицу.Те же, чьи города пока не попали в объектив фотоаппарата космонавта, в комментариях к посту просят в следующий раз не забыть и про них.Космонавт Олег Кононенко и астронавты Давид Сен-Жак и Энн Макклейн благополучно вернулись на Землю с МКС 25 июня 2019 года.