Авиакомпания Международные авиалинии Украины опубликовала имена членов экипажа, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 в Иране.
Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена членов экипажа, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 в Иране.
Пилоты:
Алексей Наумкин
Владимир Гапоненко
Сергей Хоменко
Бортпроводники:
Екатерина Статник
Игорь Матьков
Мария Микитюк
Денис Лихно
Валерия Овчарук
Юлия Сологуб
Напомним, 8 января лайнер авиакомпании МАУ разбился всего через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Очевидцы сообщают, что перед падением у самолета горел один из двигателей.
На борту Boeing 737 находились 176 человек. Все они погибли. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.