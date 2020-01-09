Авиакомпания Международные авиалинии Украины опубликовала имена членов экипажа, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 в Иране.

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" опубликовала имена членов экипажа, погибших при крушении авиалайнера Boeing 737 в Иране.Пилоты:Алексей НаумкинВладимир ГапоненкоСергей ХоменкоБортпроводники:Екатерина СтатникИгорь МатьковМария МикитюкДенис ЛихноВалерия ОвчарукЮлия СологубНапомним, 8 января лайнер авиакомпании МАУ разбился всего через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. Очевидцы сообщают, что перед падением у самолета горел один из двигателей.На борту Boeing 737 находились 176 человек. Все они погибли. Среди них граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.