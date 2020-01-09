Звезды сериала Универ. Новая общага отлично проводят время на роскошном курорте. Настасья Самбурская и Наталья Рудова вместе улетели на Бали.

Звезды сериала "Универ. Новая общага" отличнопроводят время на роскошном курорте. Настасья Самбурская и Наталья Рудовавместе улетели на Бали.Знаменитости на отдыхе уже неделю. Девушки загорают, купаются, делают фото и видео для соцсетей. Звезды сериала "Универ" ничего не скрывают от поклонников.В "Сторис" в "Инстаграм" Самбурская раскрыла секретРудовой. Она показала истинное лицо подруги. "Мало кто знает, что на самом деле Наталья Рудова на ночьснимает свое лицо", – заявила Настасья и направила объектив камеры на Наталью, котораяделала омолаживающую процедуру.Рудова с косметологической маской на лице удобноустроилась на белоснежных подушках и явно не ожидала, что ее будут снимать втаком виде. На шутку подруги звезда , судя по всему, необиделась и лишь рассмеялась в ответ.Ранее Самбурская заявила, что отдых наБали омрачают другие российские туристы. По словам актрисы, они неумеют вести себя в общественных местах."Дорогие мои соотечественники, зачем себя вести, как быдлона пляже? Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие.Приходят сегодня и на! БАМ! Русскую репчину на весь пляж через блютуз колонку!Почему вас блин не смущает, что вы не одни и тут люди, которые заплатили оченьмного денег, чтобы ОТДОХНУТЬ! А не потусоваться😩 (орфографияи пунктуацияавтора сохранены.– Прим. ред.)", – написала звезда в микроблоге.Пост Настасьи вызвал неоднозначную реакцию общественности. Некоторые интернет-обывателииз России посчитали публикацию оскорбительной.