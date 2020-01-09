Накануне жена известного футболиста Павла Погребняка Мария попала в крайне неприятную ситуацию. Впрочем, ее обидчик вскоре поплатился за свое хамство.

Накануне жена известного футболиста Павла Погребняка Мария попала в крайне неприятную ситуацию. Впрочем, ее обидчик вскоре поплатился за свое хамство.Все началось с того, что Мария спешила на встречу в ресторан с победителем своего марафона. Она, как всегда, вызвала такси и села в приехавшую машину.Плохо ориентирующийся на местности водитель привез ее не по тому адресу, что спровоцировало возмущение со стороны возлюбленной спортсмена. Таксист отказался менять маршрут, в ходе чего между ними разгорелся конфликт.В итоге, водитель просто-напросто выгнал беременную Погребняк из автомобиля. А ее сумки и пакеты выбросил на асфальт.8 Янв 2020 в 12:38 PSTВзбешенная девушка тут же написала огромную жалобу в сервис такси. В результате охамевшему водителю заблокировали доступ к приложению, соответственно, он потерял работу. Оскорбленной Марии в качестве извинения вернули деньги, сообщает ."Водитель вел себя недопустимым образом, тем самым грубо нарушив все мыслимые правила. Мы возмущены его поведением и заблокировали ему доступ к заказам нашего сервиса, а также вернули девушке деньги за испорченную поездку", – поведалипресс-службе такси.